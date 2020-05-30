ترامب يواصل تأجيج التوترات مع بكين

واشنطن-سانا

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسته القائمة على تأجيج التوترات مع الصين ومحاولته التدخل في شؤونها الداخلية وأعلن اليوم تعليق دخول صينيين “يشكلون خطرا” محتملا على الأمن إلى أراضي بلاده وبدء عملية إلغاء الإعفاءات التجارية الممنوحة لهونغ كونغ.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ترامب قوله في تصريح حول الصين وهونغ كونغ: “نعلق اليوم دخول بعض رعايا الصين الذين نعتبر أنهم يشكلون خطرا محتملا على الأمن وأن الولايات المتحدة ستبدأ عملية إلغاء الإعفاءات التجارية الممنوحة لهونغ كونغ” واصفاً التشريع الصيني الجديد للأمن في هونغ كونغ بأنه “مأساة للعالم” بحسب زعمه.

وتأتي تصريحات ترامب بعد أن أكدت الصين عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة جانغ جون أن أي محاولة لاستخدام هونغ كونغ من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد مصيرها الفشل.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين أعلن أن التشريع الجديد للأمن في هونغ كونغ يمكن أن يؤدي إلى “فرض إجراءات أمريكية ضد بكين”.