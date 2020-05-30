طهران تستنكر الممارسات العنصرية ضد الأمريكيين من أصول إفريقية

طهران /29/5/ سانا

استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية التمييز العنصري ضد الأمريكيين من أصول إفريقية في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة ارنا الإيرانية للأنباء عن الوزارة قولها في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعربت عن الأسف لقتل السود في أمريكا وتدين التمييز العنصري القاتل فيها وتطلب من المسؤولين الأميركيين تنفيذ العدالة في مثل أعمال القتل هذه”.

وأكدت الخارجية الإيرانية أنه “ينبغي سماع صوت المحتجين في أمريكا.. لذا يتوجب إيقاف قمع الأميركيين المضطهدين وقيود وسائل الإعلام سريعاً”.

وتتواصل لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات على مقتل أمريكي من أصول إفريقية لفظ أنفاسه بعد أن قام أحد ضباط الشرطة بتثبيته على الأرض والضغط على عنقه خمس دقائق بينما اكتفى مركز الشرطة في مينيابوليس بفصل الضباط الأربعة المتورطين في الجريمة من عملهم.