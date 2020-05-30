علماء روس يبتكرون منظومة ذكية لري المزارع

موسكو-سانا

ابتكر علماء الجامعة الوطنية للبحوث في مدينة سمارا الروسية أول منظومة ذكية للتحكم في عمل رشاشات المزارع في العالم.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الجامعة قولها في بيان إنه بفضل المنظومة يمكن تحليل التربة وتحديد درجة رطوبتها ونسبة الأسمدة المعدنية فيها وعلى ضوء هذه النتائج يحدد الرشاش بنفسه كثافة الري وحاجتها إلى كمية الأسمدة اللازمة.

وتتألف هذه المنظومة الذكية المتنقلة من أجهزة استشعار وكمبيوتر ببرامج خاصة وجهاز تحكم بفتحات الرش.

وقال البروفيسور رومان سكيدانوف من جامعة سمارا إن هذه الأجهزة تحدد رطوبة التربة أو تقيس محتوى المواد الكيميائية في التربة وتنقل البيانات إلى الكمبيوتر الذي عبر جهاز التحكم يحدد فتحات الرش.

ووفقاً للخبراء باستخدام هذه المنظومة الذكية يمكن زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة 25 إلى 30 بالمئة.