324 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

عواصم-سانا

أعلنت بريطانيا تسجيل 324 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في تراجع مقارنة مع إحصائية أمس التي رصد فيها 377 حالة.

وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن حصيلة المتوفين جراء الفيروس ارتفع بواقع 324 حالة ليصل إلى مستوى 38161 وفاة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالمياً من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء الفيروس والرابعة من حيث حصيلة الإصابات.

من جهتها أعلنت السلطات الصحية الإيطالية تسجيل 87 وفاة و516 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع اجمالي الوفيات في البلاد الى 33229 وفاة والإصابات إلى 232248 حالة.

بدورها أعلنت السلطات الصحية الهولندية تسجيل 28 وفاة و176 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي إسبانيا أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 27121 شخصاً بعد تسجيل حالتين اثنتين خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع بواقع 658 حالة جديدة لتصل الحصيلة العامة إلى 238564 إصابة.

وتحتل إسبانيا المرتبة الخامسة عالمياً بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس وكذلك الخامسة من حيث الإصابات.