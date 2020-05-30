الصين: أي محاولة للتدخل في شؤوننا الداخلية مصيرها الفشل

نيويورك-سانا

أكد السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جانغ جون أن أي محاولة لاستخدام هونغ كونغ من أجل التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده مصيرها الفشل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جانغ قوله اليوم في بيان خلال جلسة غير رسمية عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي إن على “الولايات المتحدة وبريطانيا وقف توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصين”.

وأكدت الصين في وقت سابق اليوم على لسان المتحدث باسم خارجيتها تشاو لي جيان أنها ستتخذ اجراءات مضادة في حال أصرت الولايات المتحدة على التدخل في شؤونها الداخلية وقامت بتحرك رداً على قانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ والذي أقره البرلمان الصيني أمس.

ويأتي الموقف الصيني رداً على إعلان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي روبرت اوبراين أن التشريع الجديد للأمن في هونغ كونغ يمكن أن يؤدي إلى “فرض إجراءات أمريكية ضد بكين”.