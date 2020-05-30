القضاء الأمريكي يكتفي بتوجيه تهمة القتل غير المتعمد لقاتل فلويد

مينيابوليس-الولايات المتحدة-سانا

رغم الطابع العنصري الواضح للجريمة التي أثارت استهجانا واحتجاجات واسعة النطاق اكتفى القضاء في ولاية مينيابوليس الأمريكية اليوم بتوجيه تهمة “القتل غير المتعمد” إلى الشرطي الأميركي الذي قتل مواطنه المتحدر من أصول إفريقية جورج فلويد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدعي المنطقة مايك فريمان قوله للصحفيين إن عنصر الشرطة السابق ديريك شوفين وجهت إليه تهمة القتل غير المتعمد من قبل مكتب مدعي منطقة هينبين.

وكانت السلطات المحلية أعلنت في وقت سابق توقيف شوفين بعدما أقيل من مهامه.

وتتواصل لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات على مقتل فلويد بينما اكتفى مركز الشرطة في مينيابوليس بفصل الضباط الأربعة المتورطين في الجريمة من عملهم كما اصيب سبعة أشخاص في وقت سابق بالرصاص خلال الاحتجاجات في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية.