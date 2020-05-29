الحكومة اللبنانية توافق على التمديد لقوات “اليونيفيل”

بيروت-سانا

وافق مجلس الوزراء اللبناني على التمديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” لعام جديد.

وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد في بيان بعد انتهاء جلسة المجلس التي عقدت اليوم في قصر بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون إن “المجلس قرر في جلسته الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية تمديد ولاية قوات اليونيفيل في جنوب لبنان لمدة سنة تنتهي بتاريخ 31-8-2021”.

يذكر أن قوات اليونيفيل تنتشر في جنوب لبنان منذ العام 1978 بموجب تفويض من الأمم المتحدة وعززت صلاحيات هذه القوات في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 وصدور القرار 1701 عن مجلس الأمن الدولي.