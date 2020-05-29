الحرارة غداً أدنى من معدلاتها وزخات من المطر فوق الساحل

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة غداً للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المنطقة الساحلية ويكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة وخاصة في المناطق الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق في ساعات الصباح الباكر وتكون الرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 27/13

المنطقة الجنوبية 28/14

المرتفعات الجبلية 17/7

المنطقة الوسطى 25/15

المنطقة الساحلية 24/19

المنطقة الشمالية 27/14

منطقة الجزيرة 29/17

المنطقة الشرقية 30/18

منطقة البادية 29/15/.