تسجيل ست حالات وفاة و416 إصابة جديدة في العراق

عواصم-سانا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 6 وفيات و 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن مجموع الإصابات منذ تفشي الوباء بلغ 5873 إصابة والوفيات 185 وحالات الشفاء 3044 بعد تماثل 73 مريضاً للشفاء مشيرة إلى أن 2644 مصاباً ما زالوا يتلقون علاجهم في مراكز العزل الصحي.

وفي السعودية أعلنت السلطات ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 458 بعد تسجيل 17 وفاة جديدة والإصابات إلى 81766 بعد رصد 1581 إصابة جديدة.

وزارة الصحة الإماراتية أعلنت عن حالتي وفاة و 638 إصابة جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي الوفيات 260 والإصابات 33170 فيما سجلت البحرين 300 إصابة جديدة.

وفي الأردن أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مبينة أن عدد الإصابات الإجمالي بلغ 596.

وفي تونس أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مع استقرار في حالات الوفيات عند 48 حالة مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 1071 إصابة بينما سجلت موريتانيا ثلاث حالات وفاة و 54 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 346 حالة والوفيات إلى 19 وفاة.