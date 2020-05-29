مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود والبلطيق

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن مقاتلات روسية قامت باعتراض قاذفات أمريكية بعد رصدها فوق البحر الأسود والبلطيق.

وجاء في بيان للوزارة نقلته وكالة سبوتنيك “رصدت قوات الدفاع الجوي للمناطق العسكرية الغربية والجنوبية الروسية تحليق قاذفات استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من نوع بي 1 بي فوق المياه المحايدة للبحر الأسود وبحر البلطيق ورافقتها المقاتلات الروسية”.

وأشارت الوزارة إلى أن مقاتلتين من طراز سو27بي و سو30 اس أم تابعتين للمنطقة العسكرية الغربية والجنوبية قامتا بمرافقة القاذفات الأمريكية بغرض إبعادها.