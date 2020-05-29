استشهاد 5 مدنيين جراء تواصل الاقتتال فيما بين مرتزقة أردوغان في مدينة عفرين المحتلة بريف حلب

حلب-سانا

استشهد 5 مدنيين وقتل وأصيب عدد من الإرهابيين جراء تواصل الاقتتال فيما بين مرتزقة النظام التركي في مدينة عفرين المحتلة بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية في مدينة عفرين لمراسل سانا أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين إرهابيي ما يسمى “فرقة الحمزة” ومجموعات إرهابية أخرى وجميعها تابعة لنظام أردوغان الإخواني في عدة أحياء سكنية من مدينة عفرين ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين بينهم طفلان ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

ولفتت المصادر إلى أنه تخللت الاشتباكات بين المجموعات الإرهابية عمليات اقتحام مقرات فيما بينها وحرقها وإطلاق رصاص من الرشاشات الخفيفة ومضادات الطيران الثقيلة ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوف المجموعات المتقاتلة.

وشهدت قريتا جولقان وفقيران بريف مدينة عفرين في السادس عشر من الشهر الجاري اقتتالاً فيما بين المجموعات الإرهابية المرتبطة بنظام أردوغان ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.

ومنذ احتلالها من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية في آذار عام 2018 تشهد مدينة عفرين حالة من الفوضى والاقتتال بين الإرهابيين لتقاسم المسروقات ومنازل المدنيين الذين تم تهجيرهم بالآلاف من المدينة.