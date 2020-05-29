إخماد حريق اندلع في واحة بساتين تدمر التاريخية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
تجمع العلماء المسلمين يطالب بانسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من سورية
2020-05-28
رحالة تشيكي: سورية موطن الجمال والأمان
2020-05-28
طهران: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية غير قانونية ويجب رفعها
2020-05-27
الحملة الأهلية لنصرة فلسطين: سورية تعرضت لحرب كونية بسبب دعمها المقاومة
2020-05-27
برلماني مصري يطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2020-05-27
حركة الشعب في لبنان تدين الإجراءات الغربية المفروضة على سورية
2020-05-27
تجمع العلماء المسلمين بلبنان: محور المقاومة أفشل المشروع الإرهابي
2020-05-26
محليات
إخماد حريقين على طريق حمص تدمر وفي واحة بساتين تدمر التاريخية
2020-05-29
المدينة الجامعية بدمشق جاهزة لاستقبال الطلاب اعتباراً من يوم غد
2020-05-29
الـ 29 من أيار صفحة من صفحات الشرف في تاريخ سورية ودرس في قيم الشهادة والتضحية
2020-05-29
اللاذقية.. المدينة الجامعية تعاود استقبال الطلاب بعد تأمين شروط السلامة الصحية
2020-05-29
إخماد حريق في قرية كودنة بريف القنيطرة
2020-05-29
إخماد 6 حرائق بمناطق في درعا
2020-05-29
الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية
2020-05-29
رياضة
استئناف مباريات الدوري الياباني في 4 تموز دون جمهور
2020-05-29
استئناف الدوري الإيطالي في 20 حزيران المقبل
2020-05-28
رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز تعلن استئناف الموسم في 17 من حزيران
2020-05-28
رسمياً 11 حزيران موعد عودة الدوري الإسباني
2020-05-28
عودة الدوري الممتاز لكرة القدم.. والوثبة يفتتح المرحلة 17 بالفوز على الفتوة
2020-05-28
هوفنهايم يعود للمنافسة على التأهل لأوروبا بفوزه على كولونيا
2020-05-28
لايبزيغ يتعادل مع هيرتا في الدوري الألماني
2020-05-27
اقتصاد
ارتفاع العجز التجاري التركي 67 بالمئة في نيسان الماضي
2020-05-29
الزراعات المنزلية في طرطوس… مشروع يحقق الاكتفاء الذاتي ومواجهة ارتفاع الأسعار
2020-05-29
هبوط أسعار النفط العالمية
2020-05-29
الدولار يتراجع والين يسجل ارتفاعاً
2020-05-29
شركة رينو تعلن عن نيتها إلغاء خمسة عشر ألف وظيفة
2020-05-29
شركة نيسان للسيارات تسجل أكبر خسارة لها منذ 20 عاماً
2020-05-28
طلبات إعانة البطالة تتجاوز 40 مليونا في الولايات المتحدة
2020-05-28
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وكالات: الحرس الوطني الأميركي ينشر 500 من عناصره في مدينة مينيابوليس بعد ليلة ثالثة من الاضطرابات احتجاجاً على مقتل مواطن من أصول أفريقية على يد الشرطة