إخماد حريق كبير على طريق حمص-تدمر قرب قرية الصايد

حمص-سانا

أخمد عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء ومديرية الزراعة في محافظة حمص حريقاً كبيراً اندلع اليوم على طريق حمص-تدمر قرب قرية الصايد.

وأوضح العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص في تصريح لمراسلة سانا أن الحريق امتد على مساحة مئة دونم من الأشجار الحراجية والأعشاب والأشواك.

وأشار عاقل إلى أن الرياح القوية تسببت في امتداد الحريق لمساحات واسعة.

وكان عناصر الدفاع المدني بالتعاون مع فوج الإطفاء ومديرية الزراعة في حمص تمكنوا أمس الأول من إخماد حريقين الأول نشب في حقل قمح وأشجار زيتون في البويضة الشرقية بمنطقة القصير والثاني نشب في أرض زراعية تضم أشجار سرو ومزروعات وأعشابا في آخر حي المهاجرين.

صبا خيربك