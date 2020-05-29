إصابة 7 أشخاص بالرصاص خلال احتجاجات بولاية كنتاكي الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيب سبعة أشخاص بالرصاص خلال احتجاجات اليوم على مقتل امرأة من أصول إفريقية في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية.

ونقلت رويترز عن لامونت واشنطن المتحدث باسم شرطة المدينة قوله في بيان عبر البريد الإلكتروني إن سبعة أشخاص أصيبوا بالرصاص أحدهم على الأقل في حالة حرجة بعد احتجاجات على مقتل امرأة سوداء تدعى بريونا تايلور بالرصاص في شقتها في آذار مشيراً إلى أن الوضع في وسط المدينة لا يزال مضطرباً وآخذاً بالتطور.

وتتواصل لليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات على مقتل أمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد الذي لفظ أنفاسه بعد أن قام أحد ضباط الشرطة بتثبيته على الأرض والضغط على عنقه خمس دقائق بينما اكتفى مركز الشرطة في مينيابوليس بفصل الضباط الأربعة المتورطين في الجريمة من عملهم.