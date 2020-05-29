اللاذقية.. المدينة الجامعية تعاود استقبال الطلاب بعد تأمين شروط السلامة الصحية

اللاذقية-سانا

بدأت جامعة تشرين في اللاذقية اليوم استقبال الطلاب العائدين إلى الوحدات السكنية في المدينة الجامعية بعد توفير جميع شروط السلامة الصحية في إطار الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضح مدير المدينة الجامعية الدكتور حبيب محمود في تصريح لمراسل سانا أن فحص الطلاب يتم بدقة تامة على مداخل الوحدات السكنية من قبل لجان طبية مختصة تفحص الطالب بأجهزة قياس الحرارة كما توفر التعقيم الكامل للشخص وأمتعته مبينا أنه تم استكمال إجراءات التعقيم في كل مباني المدينة تمهيدا لاستقبال أكثر من 15 ألف طالب مقيم لإكمال العام الدراسي.

وأشار إلى أن لجانا طبية مختصة من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والتمريض تعمل على ضمان دخول الطالب إلى السكن الجامعي بعد التأكد من عدم وجود أي أعراض مرضية لديه مؤكدا أنه في حال وجود اشتباه بالإصابة يتم تحويله إلى المركز الصحي في المدينة الجامعية لاستكمال الفحوص الطبية ومتابعة حالته.