مونتريال تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها خلال أيار

مونتريال-كندا-سانا

أعلنت خدمة الأرصاد الجوية الكندية أن مونتريال سجلت الأربعاء الماضي ارتفاعاً قياسياً بدرجات الحرارة بلغت 36.6 درجة مئوية.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول في هيئة الأرصاد قوله إن درجات الحرارة “استثنائية” في هذا الوقت من العام في كندا وخصوصاً بعد ثلاثة أسابيع فقط من تساقط الثلوج عازياً هذا الارتفاع إلى موجة حارة ورطبة آتية من خليج المكسيك في جنوب الولايات المتحدة التي شهدت درجات حرارة مماثلة هذا الأسبوع.

وبلغت درجة الحرارة في مطار بيار إليوت ترودو الدولي في مونتريال 36.6 مئوية ما يجعل المدينة الأكثر حراً في البلاد.

وتعد هذه الدرجات ثاني أعلى درجة حرارة مسجلة في تاريخ المدينة منذ آب 1975 عندما بلغت درجات الحرارة فيها 37.7 مئوية.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت يسعى فيه الكنديون إلى تخفيف إجراءات العزل الصحي المتخذة بسبب تفشي وباء كورونا حيث سجلت مونتريال وحدها 6900 وفاة بسبب الوباء.

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