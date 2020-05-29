بكين: سنتخذ إجراءات مضادة لأي تحرك أمريكي يتعلق بهونغ كونغ

بكين-سانا

أكدت الصين أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال أصرت الولايات المتحدة على التدخل في شؤونها الداخلية وقامت بتحرك رداً على قانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ والذي أقره البرلمان الصيني أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان خلال إيجاز صحفي اليوم وفقاً لرويترز: “الصين عبرت عن استيائها للولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا رداً على بيان مشترك أصدرته الدول الأربع ينتقدها لإصدارها هذا القانون”.

وكانت وزارة الخارجية الصينية حذرت الاثنين الماضي من محاولات واشنطن الإضرار بالأمن القومي الصيني ومن إثارة بعض سياسييها ضجة حول دورة المؤتمر الوطني الشعبي حول هونغ كونغ مؤكدة موقف الصين الثابت بشأن عدم السماح لأي دولة بالتعدي على مصالحها الوطنية وتعريض الاستقرار فيها للخطر.

وجاء الموقف الصيني رداً على إعلان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي روبرت اوبراين أن التشريع الجديد للأمن في هونغ كونغ يمكن أن يؤدي إلى “فرض إجراءات أمريكية ضد بكين”.

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