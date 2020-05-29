232 وفاة و8572 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

موسكو-سانا

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في روسيا الاتحادية تسجيل 232 وفاة و8572 إصابة جديدة بالفيروس في 84 إقليماً ومنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الغرفة في تقريرها اليومي إن 39.4 بالمئة من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أي أعراض مرضية موضحة أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في روسيا بلغ 387623 تعافى منهم 159257 شخصاً وتوفي 4374.

ووفق تقرير الغرفة فإن 2332 حالة من الإصابات الجديدة سجلت في العاصمة موسكو فيما بلغ عدد المتعافين فيها 3474 وتوفي 76 شخصاً خلال الليلة الماضية ليصبح عدد الإصابات الكلية بالفيروس في موسكو 175829 تعافى منها 74725 بينما توفي 2330 آخرون.

يذكر أن إدارة العاصمة موسكو أعلنت مؤخراً عن حزمة من التدابير الإجرائية للخروج التدريجي من العزلة الذاتية لسكان العاصمة موسكو يسري مفعولها اعتباراً من اليوم.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency