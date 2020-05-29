تويتر: أمر ترامب ضد مواقع التواصل الاجتماعي رجعي ومسيس

واشنطن-سانا

ندد موقع تويتر بالأمر الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بنزع الحماية عن مواقع التواصل الاجتماعي واصفا إياه بأنه “نهج رجعي ومسيس ومناقض” لقوانين حريات الصحافة والتعبير.

وقال الموقع الالكتروني في بيان نشره اليوم إن “أمر ترامب التنفيذي نهج رجعي ومسيس للقانون الأساسي الأمريكي المدافع عن حرية الابتكار والتعبير” محذرا من أي محاولات أحادية لتقويض هذا القانون الأساسي “من شانها تهديد مستقبل حرية التعبير على الإنترنت وحرية الإنترنت”.

وكان ترامب وقع أمس أمرا تنفيذيا بشأن مواقع التواصل الاجتماعي ينزع عنها الحماية القانونية من المقاضاة وذلك في سياق مواجهته المستمرة مع وسائل الإعلام ومنصات التواصل التي تقوم بين الفينة والأخرى بفضح أكاذيبه.

وكان تويتر كذب تغريدات ترامب معتبرا أن اثنتين منها عارية من الصحة”.

وتثير تغريدات ترامب على تويتر الكثير من النقاش وردود الأفعال وخصوصا أنها غالبا ما تتضمن مواقف غريبة ومتناقضة وفى كثير من الأحيان تلاقى انتقادات حادة من السياسيين ووسائل الإعلام الأمريكية والعالمية.