1297 وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة جراء فيروس كورونا

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة 1297 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جامعة جونز هوبكنز قولها إنه تم سجيل 1297 وفاة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد جراء الفيروس 101573 حالة.

ووفق الجامعة فقد تخطت أمس الأول الوفيات في الولايات المتحدة عتبة مئة ألف حالة في حصيلة تتجاوز بأشواط الوفيات المسجلة في أي دولة أخرى.

وكانت الولايات المتحدة سجلت أول وفاة بـ “كوفيد19” أواخر شباط الماضي لكن حاليا وحسب الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقرا فقد بلغت حصيلة المصابين بالوباء على الأراضي الأميركية 1720613 حالة علما أن خبراء يعتبرون أن الأرقام المعلنة هي أدنى بكثير من الرقم الفعلي للإصابات والوفيات.