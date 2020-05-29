29 أيار1945 – قوات الاحتلال الفرنسي تقصف حامية البرلمان في دمشق بعد رفضها تحية علم الاحتلال

دمشق-سانا

1453 – سقوط القسطنطينية بيد العثمانيين وانتهاء الإمبراطورية البيزنطية التي دامت ألف عام وبداية نهاية العصور الوسطى في القارة الأوروبية.

1856 – عقد الاجتماع التأسيسي الأول للحزب الجمهوري الأمريكي.

1914 – ناقلة النفط النرويجية “ستورلاند” تصدم الباخرة البريطانية إمبراطورة أيرلندا بسبب الضباب وأدى ذلك إلى غرق أكثر من 900 راكب.

1918 – القوات الألمانية تحتل مدينة سواسون الفرنسية.

1930 – اغتيال ملك صربيا الكسندر اوبرينوفيتش والملكة دراغا على يد منظمة اليد السوداء في بلغراد.

1945 – قوات الاحتلال الفرنسي تقصف حامية البرلمان في دمشق بعد رفضها تحية علم الاحتلال فارتقى 28 من أفراد الحامية شهداء ليصبح هذا اليوم عيدا لقوى الأمن الداخلي في سورية.

1952 – اليونان تمنح النساء حق التصويت.

1958 – الجنرال شارل ديغول يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية.

1982- البابا يوحنا بولس الثاني أول حبر أعظم يزور مقر الكنيسة البروتستانتية في كانتربري.

1986 – السوق الأوروبية المشتركة تتبنى علما جديدا أزرق اللون يحمل 12 نجمة ذهبية.

1989 – توقيع اتفاق مصري أمريكي لتصنيع أجزاء من المقاتلة إف 16 في مصر.

1990- البرلمان الروسي ينتخب بوريس يلتسين رئيسا.

1999- اولوسيغون اوباسانجو يتولى الرئاسة في نيجيريا اول رئيس منتخب بعد حكم عسكري استمر 16 عاما.

من مواليد هذا اليوم..

1630 – تشارلز الثاني ملك إنكلترا.

1917 – جون كينيدي رئيس الولايات المتحدة الخامس والثلاثون.

من وفيات هذا اليوم..

1259- كريستوفر الأول ملك الدنمارك.

1814 – الإمبراطورة جوزفين إمبراطورة فرنسا وزوجة نابليون بونابرت.

1994 – إريك هونيكر رئيس الجمهورية الألمانية الديمقراطية.

أعياد ومناسبات ..

عيد الديمقراطية في نيجيريا.

اليوم الدولي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.