29 أيار1945 – قوات الاحتلال الفرنسي تقصف حامية البرلمان في دمشق بعد رفضها تحية علم الاحتلال

دمشق-سانا
1453 – سقوط القسطنطينية بيد العثمانيين وانتهاء الإمبراطورية البيزنطية التي دامت ألف عام وبداية نهاية العصور الوسطى في القارة الأوروبية.
1856 – عقد الاجتماع التأسيسي الأول للحزب الجمهوري الأمريكي.
1914 – ناقلة النفط النرويجية “ستورلاند” تصدم الباخرة البريطانية إمبراطورة أيرلندا بسبب الضباب وأدى ذلك إلى غرق أكثر من 900 راكب.
1918 – القوات الألمانية تحتل مدينة سواسون الفرنسية.
1930 – اغتيال ملك صربيا الكسندر اوبرينوفيتش والملكة دراغا على يد منظمة اليد السوداء في بلغراد.
1945 – قوات الاحتلال الفرنسي تقصف حامية البرلمان في دمشق بعد رفضها تحية علم الاحتلال فارتقى 28 من أفراد الحامية شهداء ليصبح هذا اليوم عيدا لقوى الأمن الداخلي في سورية.
1952 – اليونان تمنح النساء حق التصويت.
1958 – الجنرال شارل ديغول يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية.
1982- البابا يوحنا بولس الثاني أول حبر أعظم يزور مقر الكنيسة البروتستانتية في كانتربري.
1986 – السوق الأوروبية المشتركة تتبنى علما جديدا أزرق اللون يحمل 12 نجمة ذهبية.
1989 – توقيع اتفاق مصري أمريكي لتصنيع أجزاء من المقاتلة إف 16 في مصر.
1990- البرلمان الروسي ينتخب بوريس يلتسين رئيسا.
1999- اولوسيغون اوباسانجو يتولى الرئاسة في نيجيريا اول رئيس منتخب بعد حكم عسكري استمر 16 عاما.
من مواليد هذا اليوم..
1630 – تشارلز الثاني ملك إنكلترا.
1917 – جون كينيدي رئيس الولايات المتحدة الخامس والثلاثون.
من وفيات هذا اليوم..
1259- كريستوفر الأول ملك الدنمارك.
1814 – الإمبراطورة جوزفين إمبراطورة فرنسا وزوجة نابليون بونابرت.
1994 – إريك هونيكر رئيس الجمهورية الألمانية الديمقراطية.
أعياد ومناسبات ..
عيد الديمقراطية في نيجيريا.
اليوم الدولي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.