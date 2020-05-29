أكثر من 26 ألف إصابة جديدة في البرازيل وارتفاع قياسي للوفيات في تشيلي جراء فيروس كورنا

ساو باولو-سانتياغو-سانا

سجلت البرازيل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وصل إلى 26417 حالة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي 438238 حالة بينما سجلت تشيلي ارتفاعا قياسيا للوفيات.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة البرازيلية قولها اليوم إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفع بواقع 1156 حالة عن اليوم السابق ليصل العدد الإجمالي إلى 26754 وهو ما يقل قليلا عن العدد القياسي الذي سجلته يوم 21 من الشهر الجاري عندما أعلنت وفاة 1188 بالمرض.

وبهذا تكون البرازيل صاحبة ثاني أعلى عدد للإصابات المؤكدة بكورونا بعد الولايات المتحدة.

من جهة أخرى سجلت تشيلي ارتفاعا قياسيا للوفيات الناجمة عن الفيروس المستجد حيث تم رصد 49 حالة جديدة.

وقال وزير الصحة التشيلي خايمي مانياليتش في مؤتمر صحفي إن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 49 حالة لتصل إلى 890.

وأضاف مانياليتش أن هذا الارتفاع هو الأعلى للوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي حيث بلغ الرقم القياسي السابق 45 وفاة مشيرا إلى أن عدد الإصابات ازداد خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 4654 حالة بينها 4128 مع أعراض المرض و526 دونها.

وأوضح وزير الصحة أن الحصيلة العامة للمصابين بفيرويس كورونا في تشيلي بلغت 86943 شخصا لافتا إلى أن 3707 حالات تم رصدها لدى الموظفين الطبيين بينما وصل عدد المتعافين إلى 36150.