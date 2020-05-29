الحكومة الإيرانية: سيطرنا على فيروس كورونا ونعمل على احتوائه

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي بأن البلاد تمكنت من السيطرة على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد19” وتعمل الآن على احتوائه معربا عن الأمل بالعبور من هذه الأزمة.

ونقلت وكالة ارنا للأنباء عن ربيعي قوله في تغريدة على موقع تويتر: “لقد رأى الكثيرون بأننا سنفشل في قضية كورونا لكننا تمكنا من السيطرة على هذا المرض”.

وأضاف ربيعي إن الكثيرين تصوروا بإننا سنسقط أرضا ولن ننهض وستمتلئ مستشفياتنا بالمتوفين ولن تخلو أسرتنا وسيموت المسنون ولكن لحسن الحظ أن أيا من هذه الأمور لم يحدث ونعمل الآن على احتواء المرض.

وتابع ربيعي إننا ومن خلال السيطرة والإدارة واحتواء أيام كورونا الصعبة نأمل في ظل التكاتف معا بالعبور من هذه الأزمة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور أعلن أمس أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 143849 والمتعافين 112988 والمتوفين 7627 شخصا.