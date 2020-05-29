موسكو تسجل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل 76 وفاة جديدة في العاصمة موسكو ناجمة عن فيروس كورونا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو قوله بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة ارتفع خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 76 شخصا مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى الفيروس.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 2330 شخصا بعد أن كانت 2254 في الإحصائية السابقة.

ويشير هذا العدد إلى استقرار نسبي للوفيات بالفيروس المستجد في موسكو على أساس يومي حيث سجلت في المدينة حسب إحصائية يوم الـ 25 من الشهر الجاري 76 حالة وفي ال26 منه 73 وفي ال27 منه 71 حالة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا حيث سجلت في المدينة حتى الآن 173497 إصابة مؤكدة بينها 71251 حالة شفاء.

وسجلت في روسيا حتى صباح اليوم 379051 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بينها 4142 وفاة و150993 حالة شفاء.