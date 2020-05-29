العدوان السعودي يرتكب 53 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 53 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة باليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالمحافظة رصدت 53 خرقاً فيها خلال الساعات الـ 24 الماضية موضحة أن من بين الخروقات تحليق طائرة حربية وأربع طائرات تجسسية وخروقات بقصف مدفعي وصواريخ وأعيرة نارية مختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.