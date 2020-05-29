استئناف الدوري الإيطالي في 20 حزيران المقبل

روما-سانا

أعلن وزير الرياضة الإيطالي فينشنزو سبادافورا اليوم أن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم سيستأنف في 20 حزيران القادم بعد توقف استمر ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وقال سبادافورا خلال اجتماع عبر الفيديو مع ممثلين للاتحاد الإيطالي واتحاد اللاعبين ورابطة الدوري الإيطالي إن هناك إمكانية لاستئناف مباريات كأس إيطاليا قبل أسبوع واحد على انطلاق الدوري مشيرا إلى أن الحكومة وافقت على الإجراءات الصحية التي اقترحها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والخطة البديلة في حالة توقف الدوري مرة أخرى.

وتتبقى 12 جولة على نهاية الموسم بالإضافة لأربع مباريات مؤجلة من جولات سابقة.

وتوقفت مباريات الدوري الإيطالي في التاسع من آذار الماضي ضمن إجراءات العزل العام في كل أنحاء البلاد من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا.