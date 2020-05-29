شركة نيسان للسيارات تسجل أكبر خسارة لها منذ 20 عاماً

طوكيو-سانا

أعلنت شركة “نيسان موتور” لصناعة السيارات اليوم تسجيلها خسارة صافية قدرها 671 مليار ين ياباني أي ما يعادل 2ر6 مليارات دولار في السنة المالية الأخيرة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن الشركة اليابانية التي تتخذ من مدينة يوكوهاما مقرا لها قولها في بيان إن هذه النتائج المالية تشكل أول خسارة منذ عقد وأكبر خسارة منذ 20 عاما.

وكشفت الشركة عن خطة لإعادة الهيكلة من خلال التخلص من نحو 300 مليار ين من التكاليف الثابتة السنوية وتقليل عدد طرازات السيارات وخفض الإنتاج بنسبة 20 بالمئة إلى نحو 4ر5 ملايين سيارة سنويا وإغلاق مصنع نيسان في مدينة برشلونة الإسبانية بالإضافة إلى مصنع في إندونيسيا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الصناعة من اضطرابات داخلية بسبب جهود التحول نحو السيارات الكهربائية وذاتية القيادة علاوة على ضغوط ضعف الطلب الناجمة عن جائحة كورونا.