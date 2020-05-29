رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز تعلن استئناف الموسم في 17 من حزيران

لندن-سانا

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم استئناف الموسم في 17 حزيران المقبل شريطة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة المطلوبة.

ونقلت رويترز عن ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنكليزي الممتاز قوله “اتفقنا مؤقتاً على استئناف الدوري الإنكليزي الممتاز في 17 من الشهر .. لكن لا يمكن تأكيد هذا الموعد حتى يتم الوفاء بجميع متطلبات السلامة اللازمة لأن صحة جميع المشاركين والمشجعين أولوية قصوى”.

وسيلتقي يوم الأربعاء 17 حزيران أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي مع أرسنال وهما مباراتان مؤجلتان وستتم بعدها إقامة جولة مباريات كاملة بين 19 و21 من الشهر المقبل وجميع المباريات دون جماهير.

وتوقف الدوري الإنكليزي الممتاز في 13 آذار الماضي بسبب جائحة كورونا لكن الفرق عادت للتدريب في مجموعات صغيرة الأسبوع الماضي.