عاملون بقطاع الصحة بفرنسا يتظاهرون للمطالبة بزيادة رواتبهم

باريس-سانا

تظاهر مئات العاملين في مجال الرعاية الصحية خارج مستشفى في العاصمة الفرنسية باريس اليوم للمطالبة بزيادة الرواتب وتخصيص مزيد من الموارد لقطاع الصحة العامة الذي يقف على خط المواجهة مع وباء كورونا.

وذكرت رويترز أن الأطباء والمسعفين والممرضات الذين كانوا يضعون كمامات ويقرعون الأجراس والأواني تجمعوا أمام مستشفى روبير دبريه بشمال العاصمة الفرنسية حاملين لافتات كتبوا عليها “لا للأوسمة .. لا للقنابل المسيلة للدموع .. نريد أسرة وأموالا”.

وكشفت جائحة كورونا عن مزيد من المشكلات التي واجهها القطاع الصحي الفرنسي ومن بينها نقص العاملين والكمامات وأجهزة التنفس الصناعي في المنشآت الطبية.

وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 28 ألف شخص في فرنسا رغم أن عدد الوفيات اليومي شهد تراجعا حادا منذ بلوغ التفشي ذروته.