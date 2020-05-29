روسيا تنتقد سياسة العقوبات التي يتبعها الاتحاد الأوروبي

نيويورك-سانا

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الاتحاد الأوروبي للتخلي عن سياسة العقوبات التي تعرقل محاربة بعض الدول لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن نيبينزيا قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم “للأسف نرى تطبيق الاتحاد الأوروبي العديد من آليات التقييد والإجبار” مشيراً إلى أن “تطبيق مثل هذه الإجراءات يقوض الوضع الاجتماعي الاقتصادي في الدول النامية المتضررة جراء الوباء”.

وقال نيبينزيا “ندعو الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في سياساته الخاصة بالعقوبات ومد اليد إلى سكان الدول التي يدور الحديث عنها والامتناع عن الإجراءات العقابية والإجبارية المطبقة خارج إطار مجلس الأمن الدولي”.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لسانا اليوم إن قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية يكشف زيف مواقف وتصريحات مسؤوليه ويفضح النفاق الذي أصبح سمة أساسية للسياسات الأوروبية مشيراً إلى أن هذه العقوبات انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة.