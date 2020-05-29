باشليه تندد بقتل رجل من أصول إفريقية على يد الشرطة الأمريكية

جنيف-سانا

نددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه بقتل رجل من أصول إفريقية بعد توقيفه على يد الشرطة الأمريكية داعية سلطات الولايات المتحدة إلى اتخاذ “خطوات جادة” لوضع حد لأعمال القتل والعنف ضد الأميركيين من أصول إفريقية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن باشليه قولها اليوم في بيان إن ما جرى هو آخر حدث في “سلسلة عمليات قتل طويلة لأميركيين من أصول إفريقية على يد أفراد الشرطة ومن يلجؤون إلى تطبيق القانون بأيديهم… يتوجب على السلطات الأميركية وضع حد لعمليات القتل هذه” مضيفة “أشعر بالفزع لأنني اضطررت إلى إضافة اسم جورج فلويد إلى اسم برونا تايلور وإريك غارنر ومايكل براون والعديد من الأميركيين الأفارقة غير المسلحين الذين ماتوا على مر السنين على أيدي الشرطة”.

وشددت على أنه “يجب على السلطات الأميركية اتخاذ إجراءات جادة لوقف عمليات القتل وضمان تحقيق العدالة”.

وتتواصل الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد الذي لفظ أنفاسه بعد أن قام أحد ضباط الشرطة بتثبيته على الأرض والضغط على عنقه خمس دقائق لليوم الثاني على التوالي بينما اكتفى مركز الشرطة في مدينة مينيابوليس بفصل الضباط الأربعة المتورطين في الجريمة من عملهم.