بريطانيا تسجل 377 وفاة جديدة بفيروس كورونا

عواصم-سانا

سجلت بريطانيا اليوم 377 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع عن حصيلة أمس التي بلغت 412 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى مستوى 37837 شخصاً بينما ازداد عدد الإصابات المسجلة بواقع 1887 حالة جديدة ليبلغ 269127 إصابة.

بدورها سجلت إيطاليا تراجعاً لافتاً للوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي حيث تم رصد 70 حالة مقابل 117 في إحصائية حيث أشارت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إلى إن العدد العام للوفيات بلغ 33142 وفاة بينما بلغت حصيلة الإصابات الجديدة 593 حالة ليصل الإجمالي إلى 231732 إصابة.

وفي فرنسا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 66 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 28 ألفاً و662 حالة بينما تم تسجيل 191 إصابة جديدة ليصل العدد الكلي إلى 145 ألفاً و746 حالة.

إلى ذلك أعلنت الحكومة الفرنسية رفع جزء من القيود المفروضة على السكان بدءاً من 2 حزيران المقبل في ظل تدني مستوى تفشي الوباء من بينها رفع القيد الذي كان مفروضاً على الفرنسيين للتنقل في بلادهم منذ 11 أيار الماضي.

كما سيكون متاحاً أمام المقاهي والحانات والمطاعم المغلقة منذ منتصف آذار إعادة فتح أبوابها ولكن مع الإبقاء على بعض القيود التي تتعلق بالتباعد الاجتماعي.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل حالة وفاة واحدة لليوم الثاني على التوالي ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين 27119 شخصاً بينما زاد العدد الإجمالي للإصابات خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 1137 حالة جديدة لتصل الحصيلة العامة إلى 237906 حالات.

وفي تركيا سجلت 1182 إصابة و30 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى 160979 حالة بينما بلغت حصيلة المتوفين جراء الفيروس 4461 حالة إثر رصد 30 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

عربياً أعلنت السلطات الصحية الجزائرية تسجيل 7 وفيات و140 إصابة جديدة في ثاني انخفاض يومي لعدد الإصابات ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 630 والإصابات إلى 8997 بينما تماثلت 148 حالة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 5277 حالة.

إلى ذلك أعلنت السلطات الجزائرية تمديد إجراءات الحجر المنزلي في جميع مدن الجزائر باستثناء ولايات تندوف وسعيدة وإليزي وتمنراست.

وستطبق إجراءات الحجر المنزلي من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي حتى 13 حزيران المقبل.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 8 إصابات جديدة و11 حالة شفاء بينما مازالت 162 حالة قيد العلاج من الفيروس.