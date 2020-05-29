ترامب يوقع أمراً تنفيذياً ضد مواقع التواصل بعد فضح تويتر أكاذيبه

واشنطن-سانا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أمراً تنفيذيا بشأن مواقع التواصل الاجتماعي ينزع عنها الحماية القانونية من المقاضاة وذلك فى سياق مواجهته المستمرة مع وسائل الإعلام ومنصات التواصل التي تقوم بين الفينة والأخرى بفضح أكاذيبه.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله للصحفيين إن وسائل التواصل الاجتماعي “أصبح لديها سلطة لا حدود لها” معتبرا أن موقع تويتر توقف عن “كونه منصة عامة محايدة وبدأ في التحرير”.

وأعرب ترامب عن انزعاجه من خاصية “التدقيق من الحقائق” واصفا إياها بـ”النشاط السياسي” زاعما بأن الأمر التنفيذي يهدف إلى التعامل مع ما سماه “أحد أكبر التهديدات لحرية التعبير”.

وكان موقع تويتر أشار إلى أن اثنتين من تغريدات ترامب “لا أساس لهما من الصحة”.

وتثير تغريدات ترامب على تويتر الكثير من النقاش وردود الأفعال وخصوصا أنها غالبا ما تتضمن مواقف غريبة ومتناقضة وفي كثير من الأحيان تلاقى انتقادات حادة من السياسيين ووسائل الإعلام الأميركية والعالمية.