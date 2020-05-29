من أجواء مدينة حمص اليوم

الجمعة / 29 / 05 / 2020
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
تجمع العلماء المسلمين يطالب بانسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من سورية
2020-05-28
رحالة تشيكي: سورية موطن الجمال والأمان
2020-05-28
طهران: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية غير قانونية ويجب رفعها
2020-05-27
الحملة الأهلية لنصرة فلسطين: سورية تعرضت لحرب كونية بسبب دعمها المقاومة
2020-05-27
برلماني مصري يطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2020-05-27
حركة الشعب في لبنان تدين الإجراءات الغربية المفروضة على سورية
2020-05-27
تجمع العلماء المسلمين بلبنان: محور المقاومة أفشل المشروع الإرهابي
2020-05-26
محليات
وزارة الداخلية: قرار إيقاف دخول الرعايا العرب والأجانب إلى البلاد مازال سارياً
2020-05-28
رحلة قطاف الوردة الشامية بدأت في المراح بشغف وأمل بإنتاج وفير
2020-05-28
مجلس الشعب بذكرى العدوان الفرنسي الغاشم على البرلمان: سورية أكثر إصراراً على التمسك بالاستقلال الكامل والسيادة التامة
2020-05-28
الجامعات والمعاهد تستكمل تحضيراتها لاستقبال الطلاب يوم الأحد القادم
2020-05-28
القبض على عشرة من مروجي المخدرات وضبط ثمانية كغ من مادة الحشيش
2020-05-28
تلبية لاحتياجات المواطنين.. وحدة تعبئة الغاز المنزلي بالقنيطرة تعمل بطاقة إنتاجية ألف أسطوانة يومياً
2020-05-28
الانتهاء من تعبيد الطرق وساحة منطقة صيانة الآليات الثقيلة في المنطقة الصناعية باللاذقية-فيديو
2020-05-28
رياضة
رسمياً 11 حزيران موعد عودة الدوري الإسباني
2020-05-28
عودة الدوري الممتاز لكرة القدم.. والوثبة يفتتح المرحلة 17 بالفوز على الفتوة
2020-05-28
هوفنهايم يعود للمنافسة على التأهل لأوروبا بفوزه على كولونيا
2020-05-28
لايبزيغ يتعادل مع هيرتا في الدوري الألماني
2020-05-27
فورتونا دوسلدورف يفوز على شالكه
2020-05-27
ظهور 4 إصابات بفيروس كورونا في ثلاثة أندية إنكليزية لكرة القدم
2020-05-27
أندية الدوري الإنكليزي توافق على عودة التدريبات الجماعية
2020-05-27
اقتصاد
طلبات إعانة البطالة تتجاوز 40 مليونا في الولايات المتحدة
2020-05-28
ارتفاع أسعار الذهب
2020-05-28
حصاد 165 ألف هكتار مزروعة بالقمح والشعير في الحسكة
2020-05-28
تراجع أسعار النفط
2020-05-28
منظمة العمل الدولية: آثار فيروس كورونا الاقتصادية ستستمر لعقود ما لم يتم تداركها
2020-05-27
السورية للحبوب تنجز الاستعدادات لتسويق القمح: تجهيز 49 مركز استلام و13 صومعة وصويمعة للتخزين
2020-05-27
750 مليار يورو لإنعاش اقتصاد الاتحاد الأوروبي المتضرر من وباء كورونا
2020-05-27
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح فرصة تسجيل ثانية لطلاب المرحلة الجامعية المستنفدين وعام استثنائي لطلاب دراسات التأهيل والتخصص ودرجة الماجستير والدكتوراه
إصابة أربعة أطفال بانفجار قنبلة ألقاها مجهولون على أحد المنازل بمدينة الشدادي بريف الحسكة
أهالي قريتي القاهرة والدشيشة بريف تل تمر بالحسكة يعترضون مدرعات للاحتلال الأمريكي ويرشقونها بالحجارة-فيديو
وفاة مدنيين اثنين وإصابة آخرين أثناء إخماد نيران اندلعت في الأراضي المحصودة بريف الحسكة الشمالي
لافروف: الغرب يستخدم وباء كورونا لمعاقبة الدول المعارضة لسياساته
وفيات وإصابات جديدة بكورونا في عدد من الدول
قتلى ومصابون جراء اقتتال مرتزقة الاحتلال التركي فيما بينهم بريف رأس العين شمال غرب الحسكة
الصحة تعلن شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية
العثور على أسلحة وبقايا طائرة مسيرة تركية الصنع من مخلفات الإرهابيين في ريف إدلب الجنوبي المحرر
طهران: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية غير قانونية ويجب رفعها
من أجواء مدينة حمص اليوم
2020-05-28
تصوير : سامر الشامي
أجواء مدينة حمص
2020-05-28
ali
سابق
مسلسلات البيئة الشامية في رمضان
التالي
عاملون بقطاع الصحة بفرنسا يتظاهرون للمطالبة بزيادة رواتبهم