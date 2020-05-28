طلبات إعانة البطالة تتجاوز 40 مليونا في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

تجاوز عدد العمال الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الحكومية في الولايات المتحدة اليوم حاجز الـ 40 مليون شخص منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونقلت فرانس برس عن وزارة العمل الامريكية قولها إن 12ر2 مليون عامل آخرين تقدموا للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع المنتهي في 23 أيار ليتجاوز الإجمالي 40 مليونا وهو رقم أكبر بكثير من أكبر رقم مسجل في أسوأ أسبوع خلال الأزمة المالية العالمية قبل 12 عاما.

ولم تشهد البلاد فقداناً للوظائف على هذا النطاق منذ أزمة الكساد الكبير في عشرينيات القرن الماضي.