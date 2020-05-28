خسائر فادحة لقطاع الطيران في تركيا إثر تفشي وباء كورونا

أنقرة-سانا

كشف تقرير جديد تعرض قطاع الطيران في تركيا لخسائر فادحة خلال الربع الأول من العام الجاري إثر تفشي جائحة فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن الخطوط الجوية التركية قولها في تقريرها المالي للربع الأول من العام الجاري إن “خسائر ضخمة لحقت بقطاع الطيران جراء التوقف الإجباري إثر تفشي فيروس كورونا المستجد” موضحة أن “تلك الخسائر بلغت نحو 2 مليار و23 مليون ليرة تركية خلال الربع الأول من العام الجاري” مقارنة مع خسائر بقيمة مليار و250 مليون ليرة خلال الربع الأول من العام الماضي.

وكانت سلطات النظام التركي قررت تعليق الرحلات الجوية مع أكثر من 60 بلداً بسبب تفشي فيروس كورونا وشهدت الخطوط الجوية التركية حالة انهيار كبير خاصة في ظل تخفيض التصنيف الائتماني لها.