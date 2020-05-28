رسمياً 11 حزيران موعد عودة الدوري الإسباني

مدريد-سانا

أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس اليوم أن الموسم الحالي “الليغا” سيستأنف اعتباراً من 11 حزيران المقبل بعد توقفه في أواسط آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح تيباس في تصريحات صحفية أن الموسم سيستأنف في الحادي عشر من شهر حزيران المقبل على أن ينتهي في التاسع عشر من تموز القادم مشيراً إلى أن مباريات “الليغا” ستلعب يومياً خلال هذه الفترة.

ولفت إلى أن الرابطة ستراعي درجات الحرارة المتوقع ارتفاعها بشدة خلال الشهرين المقبلين مع وجود بعض اللفتات المميزة أثناء المباريات مثل التصفيق للعاملين وضحايا فيروس كورونا في الدقيقة 20.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء مباريات الجولة الـ 27 برصيد 58 نقطة متقدماً بفارق نقطتين على ريال مدريد صاحب مركز الوصافة وذلك قبل فترة التوقف الطويلة جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد.