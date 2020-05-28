القوات العراقية تقضي على أربعة إرهابيين قرب بغداد

بغداد-سانا

أعلنت وزارة الدفاع العراقية القضاء على أربعة إرهابيين من تنظيم “داعش” في عملية أمنية جنوب غرب العاصمة بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الوزارة قولها في بيان اليوم إن عناصر الفوج الرابع بالفرقة 17 التابع لقيادة عمليات بغداد نفذوا عملية مشتركة مع الأجهزة الأمنية في منطقة العناز جنوب غرب العاصمة بغداد اسفرت عن مقتل أربعة إرهابيين من تنظيم داعش بينهم أحد متزعميهم.

وأشار البيان إلى انه تم خلال العملية ضبط احزمة ناسفة وعدد من الرمانات اليدوية وأسلحة خفيفة أخرى.

بدورها أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن اعتقال إرهابي خلال عملية نوعية في جزيرة الرمادي بمحافظة الأنبار.