كوبا تدين التدخل الأمريكي في شؤون الصين الداخلية

هافانا-سانا

جددت كوبا إدانتها التدخلات الأمريكية المتواصلة في شؤون الصين الداخلية.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في تغريدة على تويتر اليوم إن كوبا تدين التدخل في الشؤون الداخلية للصين وتؤيد حقها في ضمان رفاهية جميع مواطنيها.

ونوه رودريغيز بقرارات الصين الهادفة لتعزيز التنمية والتعافي من مرض كورونا التاجي بالإضافة إلى تقوية المؤسسات والشرعية والأمن القومي على كامل أراضيها.

وكانت وزارة الخارجية الصينية حذرت الإثنين الماضي من محاولات واشنطن الإضرار بالأمن القومي الصيني ومن إثارة بعض سياسييها ضجة حول دورة المؤتمر الوطني الشعبي حول هونغ كونغ مؤكدة موقف الصين الثابت بشأن عدم السماح لأي دولة بالتعدي على مصالحها الوطنية وتعريض الاستقرار فيها للخطر.

وجاء الموقف الصيني رداً على إعلان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي روبرت اوبراين أن التشريع الجديد للأمن في هونغ كونغ يمكن أن يؤدي إلى فرض إجراءات أمريكية ضد بكين.