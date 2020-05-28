الخطيب يطالب الولايات المتحدة برفع إجراءاتها القسريةبحق بعض الدول

بيروت-سانا

طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الولايات المتحدة برفع الإجراءات القسرية الجائرة التي تفرضها على بعض الدول في الوقت الذي تبذل فيه هذه الدول الجهود لمواجهة وباء كورونا وحماية شعوبها منه.

وأوضح الخطيب خلال لقائه السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا أن الإدارة الأميركية لا تتعاطى بإنصاف مع القضايا العربية والإسلامية ومع حقوق الشعب الفلسطيني وهي منحازة إلى الكيان الصهيوني الذي يتمادى في غطرسته وينتهك بشكل يومي السيادة اللبنانية.

وأكد الخطيب حق الشعب اللبناني في استعادة أرضه وثرواته النفطية في المنطقة الحدودية المعتدى عليها من كيان الاحتلال الإسرائيلي.