الجامعات والمعاهد تستكمل تحضيراتها لاستقبال الطلاب يوم الأحد القادم

دمشق-سانا

استكملت الجامعات والمعاهد تحضيراتها استعداداً لاستقبال الطلاب يوم الأحد القادم حيث يستأنف الطلاب دوامهم للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019-2020 وكذلك امتحانات التعليم المفتوح للفصل الدراسي الأول بعد تعليق الدوام لمدة شهرين ونصف الشهر في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

الدكتور رياض طيفور معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب أكد في تصريح لـ سانا اليوم أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وصحة الطلاب حيث تم تنفيذ حملات تعقيم واسعة في الجامعات والمعاهد ووحدات السكن الجامعي شملت جميع المرافق العامة من مدرجات وقاعات ومخابر ومكاتب إدارية إضافة إلى أنه سيتم وضع أجهزة لفحص حرارة الطلاب عند مداخل الكليات ونشر بروشورات للتوعية وأدلة إرشادية تتضمن أساليب الوقاية وسبل التصدي لفيروس كورونا وكذلك النصائح المتعلقة بنظافة اليدين والتعقيم المستمر وإرشادات التباعد المكاني.

وأشار الدكتور طيفور إلى أنه تم التأكيد على إدارات الجامعات بتقسيم الطلاب إلى مجموعات بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب في كل مدرج أو قاعة تدريسية أو مخبر العدد الذي يضمن السلامة الصحية ويحقق التباعد وكذلك العمل على تجهيز المحاضرات النظرية ونسخها على أقراص “سي دي” في جميع الكليات وتوزيعها على الطلاب و وضع برنامج لإقامة لقاءات مكتبية بين الأساتذة والطلاب للإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم وإعلانه على المواقع الإلكترونية للكليات وفيما يتعلق بالامتحانات تم التأكيد على الأساتذة بضرورة وضع أسئلة موضوعية تتناسب مع مضمون المادة العلمية المقدمة للطالب وزيادة الأسئلة الاختيارية.

وبحسب طيفور تم تكليف لجنة في كل كلية تتألف من أعضاء من إدارة الكلية والاتحاد الوطني لطلبة سورية ونقابة المعلمين لمتابعة مدى حسن تنفيذ إجراءات السلامة الصحية من منع التجمعات قبل وبعد الدروس وإيقاف جميع الأنشطة وإغلاق الندوات الجامعية والتعقيم الدوري للمرافق الجامعية.

وفي حمص نفذت جامعة البعث بالتعاون مع فرق تطوعية اليوم حملة تعقيم لمباني الكليات والمعاهد والمدينة الجامعية استعداداً لاستقبال الطلاب ومتابعة الدوام الرسمي اعتباراً من الأحد القادم واستكمال امتحانات طلاب التعليم المفتوح للفصل الدراسي الأول.

وأوضح الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس الجامعة في تصريح لمراسلة سانا أن الجامعة أجرت عمليات تنظيف وتعقيم للمدرجات والقاعات وللوحدات السكنية في مدينة الشهيد باسل الأسد الجامعية تمهيداً لاستقبال الطلاب مؤكداً أنه سيكون هناك تشديد من قبل الجامعة واللجان التي تم تشكيلها لفرض إجراءات السلامة الصحية المذكورة.

وفي اللاذقية اتخذت جامعة تشرين الإجراءات اللازمة لعودة دوام طلاب الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد التقنية بما يضمن توفير شروط السلامة الصحية للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور بسام حسن لمراسل سانا اليوم أن مديرية الشؤون الهندسية والخدمات في الجامعة وضعت برنامجاً لعمليات التنظيف والتعقيم في مباني الجامعة حيث بذل العاملون فيها جهوداً مضاعفة لإنجاز الأعمال المطلوبة في الوقت المحدد كما تم تحديد المستلزمات الضرورية من أجهزة قياس حرارة وكمامات وكفوف وكحول ومواد التعقيم اللازمة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان فرعية في كل كلية مهمتها تحقيق السلامة الصحية ومتابعة دخول الطلاب وقياس الحرارة لهم من قبل أطباء مناوبين ومتابعة الحالات المشتبهة لافتاً إلى أنه تمت طباعة بروشورات إرشادية استمراراً للحملة التوعوية في الجامعة وبمشاركة جميع الفعاليات واستكمالاً لها.

وكان الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا وافق مؤخراً على إعادة دوام الجامعات والمعاهد اعتباراً من الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.