الانتهاء من تعبيد الطرق وساحة منطقة صيانة الآليات الثقيلة في المنطقة الصناعية باللاذقية

اللاذقية-سانا

أنهت مديرية المناطق الصناعية والحرفية في محافظة اللاذقية مشروع تعبيد الطرق وساحة منطقة صيانة الآليات الثقيلة في المنطقة الصناعية بتكلفة 25 مليون ليرة سورية والذي نفذه فرع الشركة العامة للطرق والجسور.

وبين مدير المناطق الصناعية والحرفية المهندس محمد أمين علي في تصريح لمراسل سانا أن ورشات فرع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية “متاع 6” تعمل أيضاً على تأهيل الطريق الواصل إلى منطقة المجابل بموجب العقد الموقع مع مجلس المدينة بقيمة 100 مليون ليرة سورية موضحاً أن المشروع يشمل استبدال طبقات الرصف وتعبيد الطريق بطول واحد كيلومتر بمسربين ذهاب وإياب وعرض 10 أمتار لكل مسرب مع استبدال الأرصفة والصرف الصحي.

وأشار علي إلى أنه سيتم أيضاً استكمال مشاريع أخرى خلال فصل الصيف تشمل مشروع تعبيد طرقات في منطقة الصناعات الخشبية بعد إنجاز استبدال طبقات الرصف العام الماضي ومشروع الصرف الصحي على الطريق الواصل إلى منطقة صناعات مواد البناء.