(سوق الفلاحين بضيعتنا).. مبادرة أهلية لبيع منتجات الفلاحين للمستهلك دون وسيط بريف حمص الغربي

حمص-سانا

“سوق الفلاحين بضيعتنا” مبادرة جديدة أطلقتها مؤخراً فعاليات أهلية في بلدة الحواش بريف حمص الغربي بهدف بيع المنتجات والمحاصيل من الفلاحين إلى المستهلكين مباشرة دون وسيط.

المبادرة لاقت إقبالاً كبيراً من المواطنين نظراً لتنوع الخضار والفواكه في السوق وانخفاض الأسعار وجودة المنتجات التي يتم استجرارها من حقول الفلاحين وبيعها مباشرة للمواطنين.

وأوضح رأفت حلاوة أحد أصحاب المبادرة في تصريح لمراسل سانا أن هدف المبادرة هو تخفيف المعاناة عن المواطنين وتأمين جميع المواد بأسعار منافسة مبيناً أن المبادرة بدأت بتسويق 10 أطنان من الخضار والفواكه يومياً وحالياً بسبب شدة الإقبال وصلت إلى 22 طناً.

وبين حلاوة أنه إضافة إلى الخضراوات والفواكه يتم بيع الشتول الزراعية والبذور للفلاحين بأسعار مناسبة إضافة إلى منتجات الفلاحين المختلفة التي يأتون بها إلى الأسواق مبيناً أنه سيتم خلال الأيام القادمة توسيع السوق من خلال توفير الدجاج ومنتجات أخرى.

المواطن عزام حنا خلال وجوده بالسوق أشار إلى أن الأسعار منخفضة جداً ضمن السوق مقارنة بالأسعار في المحلات وأن السوق يشهد إقبالاً كبيراً نظراً لجودة المواد ورخصها فيما أوضحت ليلى ناصر أنها أمنت مختلف حاجياتها ضمن السوق نظراً لرخص المواد فيه والتي تصل إلى نصف أسعارها في المحلات.

سامر أشار إلى قدومه من بلدة المشرفة لتأمين حاجيات أسرته نظراً لانخفاض الأسعار فيه فيما أوضح إلياس من الحواش أن توجهه لشراء الخضار من السوق لأن الأسعار مناسبة وأقل من الأسواق وهو ما أكده فادي من بلاط الذي أشار إلى شرائه العديد من الشتول بأسعار مناسبة.

ريما من كفرة أكدت ضرورة العمل على هكذا مبادرات وزيادتها بالفترة القادمة لأنها تخفف من معاناة المواطنين.

صبا خير بيك