أكثر من 2200 إصابة و63 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران خلال 24 ساعة

عواصم-سانا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2258 إصابة و63 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور في تصريح له اليوم إن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 143849 والمتوفين إلى 7627 والمتعافين إلى 112988 شخصا.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24112 وتم تسجيل 10 وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 185.

كما أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل وفاة واحدة و636 إصابة جديدة بكورونا في حين أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 3 وفيات و563 إصابة بكورونا ليصبح إجمالي الوفيات 258 والإصابات 32532.