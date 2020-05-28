حصاد 165 ألف هكتار مزروعة بالقمح والشعير في الحسكة

الحسكة-سانا

بلغت المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير التي تم حصادها في محافظة الحسكة حتى تاريخه 165 ألف هكتار في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

وبين مدير الزراعة المهندس رجب سلامة في تصريح لمراسل سانا أن المساحات المحصودة موزعة على 160 ألف هكتار من الشعير و 5 آلاف هكتار من القمح وأن عمليات الحصاد متواصلة من قبل الفلاحين الراغبين في جني محصولهم بالسرعة الممكنة نتيجة انتشار الحرائق الزراعية في مختلف أرجاء المحافظة والخوف من خسارة محاصيلهم.

ولفت المهندس سلامة إلى أن عمليات حصاد محصول الشعير شملت مختلف الأراضي الزراعية المنتشرة في المحافظة فيما لا تزال عمليات حصاد محصول القمح في بداياتها ومقتصرة على بعض المساحات في المنطقتين الجنوبية والشرقية ولا سيما أرياف مناطق الشدادي ومركدة والهول مشيراً إلى أن عمليات حصاد القمح في المنطقة الشمالية تبدأ عادة خلال الثلث الأول من شهر حزيران القادم.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بمحصولي القمح والشعير في محافظة الحسكة للموسم الحالي تجاوزت 900 ألف هكتار.