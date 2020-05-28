ضبط 55 كيس دقيق تمويني مهرب باللاذقية

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية اليوم بالتعاون مع شرطة ناحية عين البيضا بريف المحافظة سيارة فان تقوم بتهريب الدقيق التمويني لاستخدامه لغير الغاية المخصص لها.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لمراسل سانا أنه تم ضبط كمية 55 كيس دقيق تمويني مختوماً في السيارة بزنة تقدر 2750 كيلوغراماً مبيناً أن المديرية نظمت الضبط اللازم وحجزت السيارة وأحالت المخالفين موجوداً إلى القضاء وصادرت الدقيق وسلمته إلى مخبز تشرين في المشروع السابع بمدينة اللاذقية.

ويشكل تهريب الدقيق التمويني وبيعه لغير الغاية المخصصة له ضرراً مباشراً للاقتصاد الوطني وللمجتمع والمواطن لأن هذه المادة من أهم المواد المدعومة من الحكومة التي تنفق مئات مليارات الليرات سنويا لتأمين رغيف الخبز بسعر يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن حيث تشتري كيلو القمح من الفلاح بأكثر من مئتي ليرة سورية وذلك دعماً له وللعملية الإنتاجية في حين يتم بيع كيلو الطحين للأفران بـ 5ر18 ليرة.