أوركسترا أورفيوس… ضيفة نشاط الثقافة في بيتك

دمشق-سانا

تشهد الأيام المقبلة ضمن فعاليات نشاط الثقافة في بيتك الذي تقيمه وزارة الثقافة حفلاً موسيقياً دون جمهور ستحييه أوركسترا أورفيوس بقيادة المايسترو انديه مغلولي على الأدراج الخارجية لمكتبة الاسد الوطنية.

وستقدم أورفيوس خلال الحفل الذي سيبث تلفزيونياً مقطوعات تؤكد في رسالة حضارية سورية عراقة وأصالة الإنسان السوري في ظل ما يشهده العالم من ظروف صحية وإجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا.

أوركسترا أورفيوس تأسست عام 2004 لتكون ضمن الفرق الاحترافية الموسيقية التي تقدم الموسيقا بشكل محبب وبسيط بهدف نشرها في جميع أنحاء سورية فقدمت الكثير من الحفلات بالعديد من المناطق السورية فضلاً عن مشاركتها خارج سورية بمناسبة عيد الفصح المجيد في كنيسة القلبيين الأقدسين في لبنان وفي العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي من أيام صلاح الدين في بعلبك وهي تضم حالياً ما يقارب 30 عازفاً وعازفة من الموسيقيين المحترفين.

رشا محفوض