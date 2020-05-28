وفيات وإصابات جديدة بكورونا في عدد من الدول

عواصم-سانا

سجلت السلطات الصحية الإندونيسية 23 وفاة و687 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1496 والإصابات إلى 24538 فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 6240.

ماليزيا أعلنت تسجيل عشر إصابات جديدة بالفيروس ما يرفع الإجمالي إلى 7629 دون تسجيل وفيات جديدة ليبقى العدد دون تغيير عند 115.

وزارة الصحة الفلبينية سجلت 17 وفاة و539 إصابة جديدة في أكبر زيادة يومية في الحالات منذ رصد الفيروس للمرة الأولى بالبلاد ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 15588 والوفيات إلى 921 كما زاد عدد من تماثلوا للشفاء إلى 3598 بعد تعافي 92 مريضا.

بدورها سنغافورة سجلت 373 إصابة جديدة ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 33249.

من جهتها أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 62 حالة وفاة و353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 8411 والإصابات الى 179717.

كوريا الجنوبية أعلنت تسجيل 79 إصابة جديدة بالفيروس في أعلى زيادة خلال يوم واحد منذ الخامس من نيسان الماضي.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم تسجيل هذه الحالات حتى منتصف ليل الأربعاء وإنها رفعت العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 11344 إضافة إلى 269 وفاة.

وفي الصين أعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل إصابتين جديدتين مؤكدتين بالفيروس في البر الرئيسي أمس مقابل حالة واحدة في اليوم السابق مشيرة إلى أن الحالتين لقادمين من الخارج.