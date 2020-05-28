انخفاض ملموس بدرجات الحرارة مع فرصة لهطل زخات مطر فوق المناطق الساحلية والجزيرة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل ملموس لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في بعض المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق منطقة الجزيرة نهاراً وعلى المناطق الساحلية ليلاً وسديمياً فوق المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة وتبلغ سرعتها في المنطقة الجنوبية 60 كيلومتراً في الساعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق ما عدا المناطق الشرقية والجزيرة ويستمر الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…