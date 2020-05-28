طيران العدوان السعودي يشن 24 غارة على محافظتي مأرب والجوف

صنعاء- سانا

شن طيران تحالف العدوان السعودي 24 غارة على محافظتي مأرب والجوف اليمنيتين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر أمني قوله إن طيران العدوان شن 19 غارة على مديريتي مجزر ومدغل في مأرب مضيفا أن الطيران استهدف بخمس غارات قرية الخسف التابعة لمديرية الحزم في محافظة الجوف.

وكان طيران العدوان شن أمس غارتين على مديرية كتاف وست غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة كما شن عشر غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب ما أدى إلى أضرار مادية في ممتلكات المواطنين.

ويواصل النظام السعودي وتحالفه عدوانه على اليمنيين منذ الـ 26 من آذار عام 2015 مخلفا عشرات آلاف الضحايا المدنيين فيما حذرت منظمة الأمم المتحدة أمس من مغبة خروج الوضع الإنساني في اليمن “عن نطاق السيطرة” مشيرة إلى أن أكثر من 20 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي.